Хабаровские офтальмологи прооперировали 40 тяжёлых пациентов в Магадане

— Даже при одинаковом диагнозе течение болезни у пациентов сильно различается, — сказал хабаровский доктор, заведующий отделением витреоретинальной хирургии Николай Мащенко. — В сложных случаях мы планируем этапную хирургию, используя специальные жидкости для разглаживания складок сетчатки, и такие вмешательства могут длиться до полутора часов. Хорошо, что местные врачи активно включались в процесс и задавали много вопросов, значит они получили опыт, который будет ими применяться на практике.