Хабаровские офтальмологи прооперировали 40 тяжёлых пациентов в Магадане

Хабаровский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» имени С. Н. Федорова, который является ведущим офтальмологическим центром на Дальнем Востоке и входит в структуру национального медицинского исследовательского центра, завершил рабочую поездку в Магаданскую область.
Бригада специалистов не только оказывала высокотехнологичную помощь местным жителям, но и поработала с коллегами с тем, чтобы помочь им профессионально, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
За три операционных дня специалисты сделали 34 операции по поводу осложненной катаракты, провели 5 витреоретинальных вмешательств и 2 лазерные операции на сетчатке. Всего помощь получили 40 пациентов, включая пожилых людей и тех, у кого офтальмологическая патология сочеталась с тяжелыми соматическими заболеваниями, такими как сахарный диабет.
В одном из показательных случаев хирурги одномоментно удалили катаракту, имплантировали искусственный хрусталик и устранили отслойку макулы у пациентки с диабетической ретинопатией. Кроме того, в рамках бесплатных консультаций офтальмологи осмотрели 30 жителей, среди которых десять детей.
Магаданские коллеги высоко оценили помощь специалистов из Хабаровска. Это возможность магаданцам получить помощь дома. Врачи заранее отбирали пациентов со сложными случаями течения болезни, тех, которые требуют уровня хирургии, доступного пока только в крупных центрах.
Операции хабаровских медиков — это не только неоценимая помощь больным, но и ценный обучающий цикл, которые прошли магаданские доктора.
Завершился визит научной конференцией, посвященной современным исследованиям патологии сетчатки и вопросам кератопластики.
— Даже при одинаковом диагнозе течение болезни у пациентов сильно различается, — сказал хабаровский доктор, заведующий отделением витреоретинальной хирургии Николай Мащенко. — В сложных случаях мы планируем этапную хирургию, используя специальные жидкости для разглаживания складок сетчатки, и такие вмешательства могут длиться до полутора часов. Хорошо, что местные врачи активно включались в процесс и задавали много вопросов, значит они получили опыт, который будет ими применяться на практике.