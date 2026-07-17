«Без искажений никак нельзя, потому что российский флот по сравнению с другими флотами — это всегда конкуренция. Каждый флот, особенно наши псевдодрузья из Англии, подчеркивают свою значимость, искажая реальную роль российского флота во все времена существования вообще флотов мира», — сказал Нехай.