САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Роль российского флота в мировой истории систематически искажается за рубежом — это прямое следствие вековой конкуренции на море. Об этом сказал ТАСС генерал-майор в отставке, доктор политических наук, директор Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого Руслан Нехай.
«Без искажений никак нельзя, потому что российский флот по сравнению с другими флотами — это всегда конкуренция. Каждый флот, особенно наши псевдодрузья из Англии, подчеркивают свою значимость, искажая реальную роль российского флота во все времена существования вообще флотов мира», — сказал Нехай.
В качестве истинного масштаба российских морских достижений, которые не подлежит сомнению, он привел первое кругосветное путешествие под командованием Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского, 220-летие которого отмечается в 2026 году.
«Сегодня очень сложно представить, с чем можно сравнить этот подвиг: корабли были несовершенные, требовался серьезный физический труд, в который должен был вкладываться каждый, включая командира корабля», — добавил Нехай.