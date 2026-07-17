Почти 90% опрошенных интересуются культурой народов России

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Почти 90% опрошенных россиян хотя бы иногда читают или смотрят материалы о культуре и традициях народов России. Около 42% респондентов, которые интересуются этнографическим контентом, стали обращаться к нему чаще за последний год, следует из опроса 1,2 тыс. респондентов платформы «Дзен» (текст есть у ТАСС).
«Большинство опрошенных (89%) хотя бы иногда читает или смотрит материалы на эти темы. За последний год интерес к этнографическому контенту вырос у 42% респондентов, которые читают и смотрят подобные материалы», — поделились в «Дзене».
Наибольший интерес у россиян вызывает культура народов Кавказа, согласно опросу, ее выбрали 28% респондентов. На втором месте были традиции народов Урала (24%), на третьем — народов Юга России (21%). Культура народов Поволжья привлекает 20% опрошенных, а традиции коренных народов Севера (эвенков, ненцев, ульчей) — 19%. Как следует из данных «Дзена», погрузиться в культуру народов Дальнего Востока хотели бы более 11% респондентов.
Почти половина респондентов (48%) хотя бы иногда следят за новостями из регионов, культура и традиции которых им интересны. В то же время около 29% опрошенных обращаются к этнографическому контенту во время путешествий, причем 23% изучают культуру региона перед поездкой, а 15% продолжают узнавать больше об увиденном после возвращения.