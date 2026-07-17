Почти 90% опрошенных интересуются культурой народов России

Почти половина респондентов (48%) хотя бы иногда следят за новостями из регионов, культура и традиции которых им интересны. В то же время около 29% опрошенных обращаются к этнографическому контенту во время путешествий, причем 23% изучают культуру региона перед поездкой, а 15% продолжают узнавать больше об увиденном после возвращения.