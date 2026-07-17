СМИ: Землетрясение у берегов Флориды могло быть вызвано военным взрывом

У берегов американского штата Флорида зафиксировано необычное землетрясение, которое могло быть вызвано взрывом в ходе военных испытаний. Об этом в четверг, 16 июля, сообщила газета Daily Mail.
— Зарегистрированные колебания грунта от этого события больше соответствуют взрыву, чем естественному землетрясению, — говорится в публикации.
В четверг, 16 июля, были зафиксированы подземные толчки магнитудой 3,9 у побережья штата. Очаг находился на глубине 0 километров, что указывает на поверхностный источник сейсмической активности. По данным издания, наиболее вероятной причиной инцидента стали военные испытания, а именно экспериментальный взрыв. Официальных комментариев от властей пока не поступало.
Две серии мощнейших за 126 лет землетрясений произошли в Венесуэле вечером 24 июня. Подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5 были зафиксированы с разницей в одну минуту. Их эпицентры располагались всего в 10 километрах друг от друга. На данный момент известно о 164 погибших и 971 пострадавшем, а в стране объявлено чрезвычайное положение. Согласно прогнозам американских сейсмологов, число жертв может вырасти до 100 тысяч человек. Какими будут последствия этих мощнейших землетрясений, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.