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Главе Белоруссии вручили букет «славянского единства», сделанный из васильков

На церемонии открытия международного фестиваля «Славянский базар в Витебске» президент Белоруссии Александр Лукашенко получил памятный подарок, приуроченный к юбилейной дате мероприятия.

На церемонии открытия международного фестиваля «Славянский базар в Витебске» президент Белоруссии Александр Лукашенко получил памятный подарок, приуроченный к юбилейной дате мероприятия. Как сообщает агентство БелТА, композиция состояла из 35 васильков.

В ходе торжественной части на экране Летнего амфитеатра была показана хроника 1995 года, где глава государства объявил о взятии фестиваля под личный патронат. Ведущая Елена Спиридович напомнила, что тогда президенту преподнесли символический дар один василек в знак признания его вклада в судьбу форума.

Спустя годы ему вручили уже целый букет, который назвали символом «славянского единства».

Принимая подарок, Лукашенко вспомнил, как в первые годы проведения фестиваля деятели культуры просили его сохранить проект. Он пообещал это сделать и назвал работу по поддержке «Славянского базара» одной из важнейших страниц своей службы на посту президента.

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