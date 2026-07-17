Главе Белоруссии вручили букет «славянского единства», сделанный из васильков

В ходе торжественной части на экране Летнего амфитеатра была показана хроника 1995 года, где глава государства объявил о взятии фестиваля под личный патронат. Ведущая Елена Спиридович напомнила, что тогда президенту преподнесли символический дар один василек в знак признания его вклада в судьбу форума.