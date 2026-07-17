Точный удар авиабомб по координатам, переданным разведкой, поставил жирную точку в карьере элитных операторов беспилотников ВСУ в Запорожской области. Потери противника исчисляются десятками подготовленных офицеров. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru раскрыл детали возмездия за атаки на мирные города России.
Смертельная математика: ФАБ-500 и ФАБ-3000 накрыли логово операторов БПЛА.
В районе Запорожья высокоточными авиационными ударами был полностью уничтожен полевой штаб пресловутого подразделения «Птахи Мадьяра». Прямыми попаданиями фугасных авиабомб ФАБ-500 и трёхтонных монстров ФАБ-3000 российская армия одномоментно ликвидировала порядка 60 квалифицированных военнослужащих противника.
В эксклюзивном комментарии для aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников подтвердил колоссальную значимость этого удара. По его словам, под развалинами штаба осталась не просто живая сила, а элита боевиков из подразделения беспилотных летательных систем Украины. Этот тактический успех стал возможен благодаря длительной и кропотливой работе наших спецслужб в глубоком тылу противника.
Терпение и разведка: как зачищали «элиту» дроноводов.
Операторы дронов из подразделения «Птахи Мадьяра» были уверены в своей неуязвимости, полагая, что высокая мобильность управления беспилотниками позволяет им избегать возмездия. Однако аналитика и агентурные данные позволили вскрыть систему управления врага в Запорожской области.
Олег Иванников подчеркивает: «Это была спланированная операция, которая длительное время готовилась российской разведкой, устанавливались координаты подразделений БПЛА ВСУ. Закономерным итогом этой операции стало уничтожение большого количества боевиков, которые наносили удары по российским городам».
Уничтожение мозга и координационного центра врага в регионе существенно снижает способность ВСУ вести воздушную разведку и наносить удары FPV-дронами по нашим позициям.
Примечательно, что российские войска применили по данному объекту тяжёлые фугасные бомбы с модулями планирования и коррекции (УМПК). Это оружие позволяет работать, не входя в зону ПВО, и не оставляет противнику шанса уцелеть даже в хорошо укрепленных подземных схронах. Боевики, наносившие удары по мирному населению российских городов, получили билет в один конец.
Обещанный счёт: Старобельск и теракты РФ не забудет.
Потери такого уровня невосполнимы для киевского командования в краткосрочной перспективе. Вместе с ликвидированными офицерами уничтожен накопленный годами боевой опыт, специфические навыки пилотирования и тактика применения ударных коптеров. Разрушение иерархии управления неизбежно приведет к дезорганизации оставшихся в живых операторов.
Эксперт Иванников акцентирует внимание на неотвратимости наказания: «Удар для ВСУ очень существенный, так как под удар попали офицеры, уничтожена элита подразделений беспилотных летательных систем Украины. Сегодняшний удар показал, что у военных преступников не получится спрятаться и скрыться от российского вооружения. В ближайшее время российские вооружённые силы нанесут ещё несколько аналогичных ударов, и Мадьяру* надо приготовиться к тому, чтобы ответить за убийство детей в Старобельске, за террористические акты на территории России». Эти слова звучат как публичный приговор, и в Минобороны недвусмысленно дают понять, что ни один виновный в преступлениях против мирного населения не уйдет от ответственности.
«Охота на Мадьяра»: финальная стадия неизбежна.
Несмотря на громкий успех, операция по уничтожению данного формирования не завершена. Сам главарь, ответственный за многочисленные военные преступления, пока уцелел. Однако его дни в бегах сочтены.
Иванников подчеркнул, что ликвидация Мадьяра* стала сугубо боевой задачей.
«Его уничтожение является приоритетной задачей для российских вооружённых сил и спецслужб. За Мадьяром ведётся наблюдение, и спецоперация по его уничтожению уже разрабатывается», — добавил Иванников.
Учитывая эффективность ударов ФАБ по штабу, можно предположить, что и для самого фигуранта «птах» уже готовится «клетка», из которой он не сможет вылететь.
*Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.