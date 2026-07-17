За Старобельск и Москву: ФАБ-3000 стёр элитный отряд «Птахи Мадьяра»

Эксперт Иванников акцентирует внимание на неотвратимости наказания: «Удар для ВСУ очень существенный, так как под удар попали офицеры, уничтожена элита подразделений беспилотных летательных систем Украины. Сегодняшний удар показал, что у военных преступников не получится спрятаться и скрыться от российского вооружения. В ближайшее время российские вооружённые силы нанесут ещё несколько аналогичных ударов, и Мадьяру* надо приготовиться к тому, чтобы ответить за убийство детей в Старобельске, за террористические акты на территории России». Эти слова звучат как публичный приговор, и в Минобороны недвусмысленно дают понять, что ни один виновный в преступлениях против мирного населения не уйдет от ответственности.