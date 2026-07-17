19-летняя девушка получила срок за спаивание подростков в Красноярском крае

Подростки сначала соглашались «просто попробовать», потом стали ходить регулярно. Один из них признался, что до встречи с девушкой никогда не пробовал алкоголь. Родители узнали о происходящем, когда дети стали возвращаться пьяными. Мать одного из подростков застала сына пьяным в доме девушки, на что та ответила: «Я предложила, а они не отказывались».