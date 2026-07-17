19-летняя девушка получила срок за спаивание подростков в Красноярском крае

19-летняя жительница Манско-Уярского округа получила 4 года колонии за спаивание подростков. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Осенью 2025 года 19-летняя девушка из деревни Малая Камарчага организовала дома алкогольные вечеринки для несовершеннолетних. Она покупала спиртное, звала подростков через мессенджер и пила с ними вместе. В компании собирались 13-, 14- и 15-летние дети. Пили пиво, иногда смешивали с водкой. В телефоне у девушки была группа с названием «Собутыльники».
Подростки сначала соглашались «просто попробовать», потом стали ходить регулярно. Один из них признался, что до встречи с девушкой никогда не пробовал алкоголь. Родители узнали о происходящем, когда дети стали возвращаться пьяными. Мать одного из подростков застала сына пьяным в доме девушки, на что та ответила: «Я предложила, а они не отказывались».
В суде девушка не признала вину, но прокурор представил неопровержимые доказательства. Её признали виновной по пп. «б», «в» ч. 3 ст. 151 УК РФ «Вовлечении несовершеннолетних и малолетнего в систематическое употребление алкогольной продукции». Суд приговорил её к 4 годам колонии общего режима.
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