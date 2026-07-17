В Бердянске приостановили водоснабжение

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Водоснабжение Бердянска Запорожской области остановлено из-за отсутствия электроснабжения. Без воды остались более 52 тыс. абонентов, сообщили в госпредприятии «Вода Запорожья».
«В связи с отсутствием электроснабжения 17 июля 2026 года прекращена подача воды в город: остановлены все ПНС и перекрыты водоводы города. Без централизованного водоснабжения временно остались 52 363 абонента», — говорится в Telegram-канале коммунального предприятия.
Жителей призвали всегда иметь дома необходимый запас питьевой и технической воды. Подача воды будет возобновлена после восстановления стабильного электропитания.
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