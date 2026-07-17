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Семьей года в Хабаровском крае стали Толстые и семеро их детей

Они будут представлять регион на всероссийском конкурсе.

Источник: Хабаровский край сегодня

Шесть семей Хабаровского края стали победителями регионального этапа конкурса «Семья года», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Лучшей многодетной семьей в крае стала семья Толстых из Комсомольска-на-Амуре, родители воспитывают семерых детей. Супруги основали общественную организацию «Дальний Восток без сирот», которая оказывает помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

В числе победителей — и семья комсомольчан Фахреевых. Супруги — педагогические работники, вместе они уже 33 года. Занимаются общественной деятельностью, организовали благотворительный проект помощи матерям, женам и детям погибших на СВО бойцов, участвуют в акциях помощи военнослужащим, которые находятся в зоне СВО, вносят вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Сын супругов Фахреевых Иван тоже участник боевых действий сначала в Сирии, теперь на СВО. Семья Фахреевых представит Хабаровский край в номинации «Золотая семья».

Кроме комсомольчан, на всероссийский конкурс отправятся семьи из Хабаровска, Ванино и села Галкино.

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