Семьей года в Хабаровском крае стали Толстые и семеро их детей

В числе победителей — и семья комсомольчан Фахреевых. Супруги — педагогические работники, вместе они уже 33 года. Занимаются общественной деятельностью, организовали благотворительный проект помощи матерям, женам и детям погибших на СВО бойцов, участвуют в акциях помощи военнослужащим, которые находятся в зоне СВО, вносят вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.