Семьей года в Хабаровском крае стали Толстые и семеро их детей

Шесть семей Хабаровского края стали победителями регионального этапа конкурса «Семья года», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Лучшей многодетной семьей в крае стала семья Толстых из Комсомольска-на-Амуре, родители воспитывают семерых детей. Супруги основали общественную организацию «Дальний Восток без сирот», которая оказывает помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
В числе победителей — и семья комсомольчан Фахреевых. Супруги — педагогические работники, вместе они уже 33 года. Занимаются общественной деятельностью, организовали благотворительный проект помощи матерям, женам и детям погибших на СВО бойцов, участвуют в акциях помощи военнослужащим, которые находятся в зоне СВО, вносят вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Сын супругов Фахреевых Иван тоже участник боевых действий сначала в Сирии, теперь на СВО. Семья Фахреевых представит Хабаровский край в номинации «Золотая семья».
Кроме комсомольчан, на всероссийский конкурс отправятся семьи из Хабаровска, Ванино и села Галкино.