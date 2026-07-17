Украинская столица содрогнулась от мощнейших взрывов. Российские ракеты превратили в пыль сразу несколько стратегических объектов военно-промышленного комплекса, где велась сборка ударных беспилотников, наносивших удары по мирным российским городам. Киевский режим потерял важнейшие предприятия ВПК, а провал хваленой западной ПВО, не сумевшей защитить небо над столицей, грозит Зеленскому серьёзным разбирательством с кураторами из НАТО. Подробности эксклюзивно для aif.ru раскрыл подполковник запаса Олег Иванников.
Ночной кошмар Киева: уничтожены цеха по сборке «Лютых» и «Лелек».
Минувшая ночь стала одной из самых горячих для украинской столицы за последнее время. Вооружённые силы Российской Федерации нанесли массированный и, что самое главное, высокоточный удар по ключевым узлам военной машины киевского режима.
В результате удара полностью прекратило свое существование предприятие, где осуществлялась сборка и хранение беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности самолетного типа. Еще одной болезненной потерей для врага стало поражение складов и сборочных цехов предприятия «Киев-1». Именно там собирали ударные дроны АН-196 «Лютый» и разведывательно-корректировочные «Лелека-100».
ВПК под ноль: воссоздать промышленность уже не получится.
Удары по Киеву носят не спонтанный, а системный характер уничтожения военной инфраструктуры. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил, что речь идёт о необратимой ликвидации технологического потенциала противника.
«Удар по ВПК в Киеве свидетельствует о том, что киевская военная промышленность перестаёт существовать и в ближайшие годы воссоздать её не получится. Точными ударами уничтожается оборудование, которое используется для военных целей, в том числе оборудование двойного назначения», — подчеркнул эксперт.
Это очень важный момент. Ликвидация станков и сборочных линий, которые могли бы работать на «военку», отбрасывает обороноспособность Украины на годы назад. Без западной подпитки Киев теряет возможность не только наступать, но и обороняться.
Собеседник издания акцентировал внимание на том, что подобная хирургическая точность является прямым следствием атак на мирные регионы России: «Сегодняшние удары по складам в Киеве завтра могут стать ударами по центрам принятия решений. Они могут быть нанесены российскими вооружёнными силами в любую минуту».
Это прямое предупреждение тем, кто отдаёт приказы на обстрелы Белгорода, Донецка и Крыма.
ПВО опозорено: НАТО накажет Зеленского за провал.
Сам факт уничтожения заводов в столице меркнет на фоне тотальной недееспособности системы противовоздушной обороны. Хваленые западные комплексы, переданные Киеву за миллиарды долларов, просто проспали российские ракеты. Олег Иванников уверен: этот провал будет стоить Зеленскому очень дорого при общении с западными кураторами.
«Удары по Киеву показали невозможность работы западных видов ПВО против российских ракет. Это был очень показательный момент, на это обязательно обратят внимание западные кураторы киевского режима. Они могут сделать выводы о том, что оружие, передаваемое Киеву, либо используется не по назначению, либо перепродаётся, либо в связи с неумелыми действиями это оружие дискредитируется, поэтому на мировых рынках западное оружие перестанут покупать, так как на примере Киева и Украины оно не выполняет основных своих функций по защите воздушного пространства», — объяснил военный эксперт.
Разрушение украинской военной промышленности — это прямое следствие попыток Киева атаковать Подмосковье и другие регионы РФ. Лишая противника вооружения, ВС РФ последовательно снижают возможности террористических формирований угрожать мирным российским городам. Как только киевский режим попытался нарастить выпуск «Лютых» или других дронов для ударов вглубь России, эти заводы немедленно были идентифицированы и уничтожены.