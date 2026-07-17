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Автосканер не подключился к машине — ачинцу вернули 16,5 тысячи рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Житель Ачинска купил в онлайн-магазине «Вайлдберриз» автомобильный диагностический сканер за 16 569 рублей.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Житель Ачинска купил в онлайн-магазине «Вайлдберриз» автомобильный диагностический сканер за 16 569 рублей.

При использовании выяснилось, что устройство не подключается к электронике машины, а мобильное приложение не работает. На упаковке также отсутствовала информация на русском языке.

Самостоятельно решить вопрос с продавцом покупателю не удалось. Специалисты краевого Роспотребнадзора помогли ему составить претензию.

После ее получения индивидуальный предприниматель вернул ачинцу полную стоимость товара.

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