Автосканер не подключился к машине — ачинцу вернули 16,5 тысячи рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Житель Ачинска купил в онлайн-магазине «Вайлдберриз» автомобильный диагностический сканер за 16 569 рублей.
При использовании выяснилось, что устройство не подключается к электронике машины, а мобильное приложение не работает. На упаковке также отсутствовала информация на русском языке.
Самостоятельно решить вопрос с продавцом покупателю не удалось. Специалисты краевого Роспотребнадзора помогли ему составить претензию.
После ее получения индивидуальный предприниматель вернул ачинцу полную стоимость товара.
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