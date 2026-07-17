Хабаровские десерты появятся на полках китайских магазинов

Благодаря президентскому нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» хабаровский производитель «Новоторг» сертифицировал свою продукцию по стандарту «Сделано в России». Сертификат дает право использовать узнаваемый знак и открывает дорогу на зарубежные рынки. В этом году продукция компании побывала на международных выставках в Китае, прошедших в Чэнду и Харбине. В ближайших планах — выход на рынки КНР. Производитель уже около четырех лет занимается производством замороженных безлактозных десертов из жимолости, смородины, абрикоса и манго. Продукт быстро стал популярным в крае, а сейчас продолжается укрепление позиций на внутреннем рынке, параллельно идет работа над выходом на прилавки зарубежных магазинов.