Забайкалье предложило помощь Свердловской области в борьбе с паводком

— Ребята Всероссийского студенческого корпуса спасателей из Екатеринбурга приезжали к нам в Забайкалье в период мощнейших пожаров 2025 года. Со своей стороны также готовы оперативно подключиться к ликвидации последствий паводков в Свердловской области, — сказано в сообщении.