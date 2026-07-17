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Забайкалье предложило помощь Свердловской области в борьбе с паводком

Правительство Забайкалья готово помочь страдающей от паводка Свердловской области.

Источник: соцсети главы Ирбитского района Алексея Никифорова

Правительство Забайкалья предложило помощь Свердловской области в борьбе с паводком, вызванным обильными осадками. Об этом сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов в своих социальных сетях.

— Ребята Всероссийского студенческого корпуса спасателей из Екатеринбурга приезжали к нам в Забайкалье в период мощнейших пожаров 2025 года. Со своей стороны также готовы оперативно подключиться к ликвидации последствий паводков в Свердловской области, — сказано в сообщении.

Свердловские власти поблагодарили Забайкалье за внимание и поддержку.

Напомним, что, по данным на 16 июля, на Среднем Урале подтопленными остаются больше 2,2 тысячи домов и участков. Также были перекрыты несколько дорог. Паводковая обстановка в регионе остается напряженной.