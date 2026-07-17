Пенсионер с ножом пытался «наказать» продавца за обсчет в магазине Комсомольска

Пьяный 64-летний местный житель решил, что продавец обсчитала его при покупке. Он не стал выяснять отношения мирно, а вернулся в магазин с кухонным ножом, пригрозил сотруднице и забрал из кассы 5 тысяч рублей, после чего скрылся. Сотрудники полиции оперативно установили личность нападавшего и задержали его. Ранее мужчина уже был судим. Похищенные деньги изъяты и возвращены владельцам. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за разбой. Источник: УМВД России по Хабаровскому краю gubernia.com/wp-content/uploads/2026/07/17373941664458.mp4