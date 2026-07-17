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К 70-летию Зеленогорска наградили горожан, внесших вклад в его развитие

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Зеленогорске прошла церемония награждения жителей, приуроченная к 70-летию города. Награды вручили во Дворце культуры.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Зеленогорске прошла церемония награждения жителей, приуроченная к 70-летию города. Награды вручили во Дворце культуры.

Церемонию провели глава Зеленогорска Вадим Терентьев и председатель городского Совета депутатов Дмитрий Шашило. Они отметили вклад нескольких поколений горожан в развитие промышленности, энергетики, образования, медицины и культуры.

В числе награжденных — ветераны, учителя, врачи, рабочие, водители, сотрудники коммунальных служб, спортсмены, волонтеры и представители молодежи.