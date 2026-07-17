К 70-летию Зеленогорска наградили горожан, внесших вклад в его развитие

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Зеленогорске прошла церемония награждения жителей, приуроченная к 70-летию города. Награды вручили во Дворце культуры.
Церемонию провели глава Зеленогорска Вадим Терентьев и председатель городского Совета депутатов Дмитрий Шашило. Они отметили вклад нескольких поколений горожан в развитие промышленности, энергетики, образования, медицины и культуры.
В числе награжденных — ветераны, учителя, врачи, рабочие, водители, сотрудники коммунальных служб, спортсмены, волонтеры и представители молодежи.