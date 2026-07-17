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Новый режиссёр появился в Хабаровском театре драмы

Руководство театра высоко отметило его работу с драматургическим материалом и актёрским ансамблем.

Андрей Воробьёв стал постоянным режиссёром Хабаровского краевого театра драмы. Зрителям он уже знаком по спектаклю «Мёртвые души», который вошёл в репертуар и получил тёплый отклик публики, сообщили в культурном учреждении.

Хабаровские зрители уже знакомы с постановщиком по спектаклю «Мёртвые души», премьера которого состоялась весной. В марте Воробьёв рассказывал о работе над спектаклем как приглашённый режиссёр, а позднее участвовал в режиссёрской лаборатории театра.

За время сотрудничества он успел найти общий язык с труппой и предложить собственное прочтение классики. Руководство театра отметило его работу с драматургическим материалом и актёрским ансамблем, после чего пригласило режиссёра войти в коллектив на постоянной основе: теперь он будет готовить новые спектакли для хабаровской сцены уже в качестве штатного сотрудника.

Ранее Андрей Воробьёв занимал должность главного режиссёра Братского драматического театра. Среди его работ — «Вася Тёркин», «Почему люди не рыбы», «Мама» и другие постановки, которые он обсуждал со зрителями после показов. В творческой биографии режиссёра также есть спектакли в Молодёжном театре Алтая и Архангельском театре драмы имени Ломоносова.