Новый режиссёр появился в Хабаровском театре драмы

За время сотрудничества он успел найти общий язык с труппой и предложить собственное прочтение классики. Руководство театра отметило его работу с драматургическим материалом и актёрским ансамблем, после чего пригласило режиссёра войти в коллектив на постоянной основе: теперь он будет готовить новые спектакли для хабаровской сцены уже в качестве штатного сотрудника.