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Аэропорты четырех городов России приостановили работу

В России временно ограничена работа четырех аэропортов.

В России временно ограничена работа четырех аэропортов. В Росавиации сообщили, что воздушные гавани Казани, Самары (Курумоч), Ульяновска (Баратаевка) и Чебоксар ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Авиагавани не принимают и не выпускают воздушные суда. Информации о сроках снятия ограничений пока не поступало.

В ведомстве рекомендовали пассажирам следить за обновлениями на сайтах аэропортов и у авиаперевозчиков. Ожидается, что работа воздушных гаваней будет восстановлена после снятия ограничений.

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