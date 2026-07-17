То, что раньше стоило десятки тысяч: В Госдуме назвали новые бесплатные услуги по ОМС

Кроме того, для беременных из групп риска тест станет доступнее и безопаснее. А дистанционное наблюдение за хроническими больными снизит нагрузку на поликлиники и поможет врачам оперативнее корректировать лечение, предотвращая обострения. Запись на МРТ без направления будет возможна только через электронные сервисы и только при наличии свободных мест в медицинских организациях. Пациенты с тяжёлыми хроническими заболеваниями по-прежнему будут направляться на МРТ по клиническим показаниям в первую очередь.