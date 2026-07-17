Спрос на медицинские специальности растет среди хабаровских абитуриентов

Сейчас в Дальневосточном государственном медицинском университете полным ходом идет приемная кампания. Прием документов от абитуриентов стартовал с 20 июня, и за это время поступило почти 3 тысячи заявлений от потенциальных студентов, что намного больше, чем годом ранее. Отметим, что в этом году в ДВГМУ выделено 471 бюджетное место по программам бакалавриата и специалитета. Кроме того, увеличено до 270 количество целевых мест для бакалавров — все они после окончания учебы должны будут пойти работать в местные лечебные учреждения. Всего в этом году поступить в ДВГМУ можно на 11 специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Фармация», «Медицинская биохимия», «Клиническая психология», «Социальная работа» и «Сестринское дело». Также в медико-фармацевтическом колледже при ДВГМУ ведется набор на такие специальности, как «Стоматология профилактическая», «Стоматология ортопедическая» и «Фармация» — на них уже подано в общей сложности около 280 заявлений от абитуриентов. Традиционно наибольшей популярностью у выпускников пользуются такие специальности, как «Лечебное дело», «Стоматология» и «Педиатрия». Но в этом году неожиданно появилось много желающих поступить учиться на «Клиническую психологию» и «Медицинскую биохимию». Также параллельно в ДВГМУ сейчас проходят внутренние вступительные экзамены для выпускников школ и колледжей, людей с высшим образованием и иностранных граждан.