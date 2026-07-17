В МИД прокомментировали отъезд из РФ посла Германии Ламбсдорфа: «Не заслужил»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала видео, опубликованное посольством Германии в соцсетях. В ролике уходящий посол ФРГ Александер Ламбсдорф был представлен в образе Воланда — в частности, благодаря своей шляпе, которая стала его фирменным атрибутом в Москве. Диплома ответила на это цитатой из романа Михаила Булгакова «Мастера и Маргариты», заявив, что Ламбсдорф «не заслужил света».