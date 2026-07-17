Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала видео, опубликованное посольством Германии в соцсетях. В ролике уходящий посол ФРГ Александер Ламбсдорф был представлен в образе Воланда — в частности, благодаря своей шляпе, которая стала его фирменным атрибутом в Москве. Диплома ответила на это цитатой из романа Михаила Булгакова «Мастера и Маргариты», заявив, что Ламбсдорф «не заслужил света».
В видео Ламбсдорф отвечал на вопросы пресс-службы. Среди прочего он упомянул, что его головной убор неожиданно привлек столько внимания в Германии, и рассказал, что его московская квартира находилась в «замечательном районе неподалеку от Патриарших прудов».
Представитель пресс-службы в ответ указал на то, что булгаковский Воланд, первоначально принятый за немца, тоже носит шляпу, однако в первой главе романа автор описывает его в сером берете.
Захарова разместила в Telegram-канале указанный отрывок беседы и добавила к нему музыкальное сопровождение из сериала «Мастер и Маргарита» — ту самую мелодию, которая звучит на балу у сатаны, где главным действующим лицом был Воланд.
«Он не заслужил свет», — прокомментировала Захарова.
Напомним, что послу Германии в Москве Александеру Ламбсдорфу ранее было заявлено о недопустимости усиливающейся поддержки киевского режима со стороны Берлина.
При этом еще в 2025 году назначение Ламбсдорфа на пост посла встретили критикой из-за того, что дипломат не владеет русским языком. Ирландский журналист Чей Боуз назвал это решение неудачным именно по этой причине.
Тем временем российский дипломат сделала ряд важных заявлений в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
Например, Захарова подчеркнула, что Москва не станет отвергать реальные инициативы Вашингтона по украинскому урегулированию.
Захарова также отметила, что страны Западной Европы предпринимают все возможное, чтобы не допустить контактов с Россией. При этом дипломат акцентировала: Европа активно требует гарантий для Киева, однако никаких аналогичных гарантий для российской стороны не выдвигает.