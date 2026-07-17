86 кг зараженных нектаринов из Кыргызстана уничтожили в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Партию нектаринов с опасным вредителем обнаружили на территории компании «Евросад» в Красноярске. В 15 ящиках находилось 86 кг фруктов, ввезенных автомобильным транспортом из Кыргызстана.
Лабораторное исследование подтвердило наличие гусениц восточной плодожорки, сообщили в краевом Россельхознадзоре. Этот карантинный вредитель поражает персики, нектарины, сливы, абрикосы, яблоки и другие плодовые культуры.
Собственнику партии предписали принять фитосанитарные меры. По его решению все зараженные нектарины уничтожили.