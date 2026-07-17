Новые дроны ВСУ разбиваются в прах: ответ на атаки РФ раздавил боевиков

«Внешне эти беспилотники — практически копия беспилотного комплекса “Герань-2”, чёрный треугольник с законцовками крыльев, один в один. Только по характеристикам он очень сильно уступает “Герани”. Этот беспилотник несет всего лишь порядка 40 килограммов боевой части, а “Герань” — порядка 90. И по дальности он не так хорош», — объяснил Кондратьев в беседе с aif.ru.