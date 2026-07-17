Новые дроны ВСУ разбиваются в прах: ответ на атаки РФ раздавил боевиков

Российские силы ПВО отразили накануне массированную атаку дронов ВСУ на российские регионы. Откуда противник запускает беспилотники и какие модели использует, рассказал в эксклюзивном интервью aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев. Эксперт раскрыл слабые стороны нового беспилотника ВСУ.
География удара: три области, откуда запускают дроны.
В эксклюзивном комментарии aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев указал на конкретные районы, откуда враг осуществил пуск дронов, атаковавших Подмосковье, Ярославскую, Саратовскую и Воронежскую области.
«Вероятнее всего, беспилотники летели со стартовых площадок в Сумской, Черниговской или Харьковской областях», — отметил он.
Выбор этих приграничных территорий объясняется логистикой и дальностью полета применяемых моделей. Именно близость к российской границе позволяет ВСУ оперативно разворачивать мобильные пусковые установки и пытаться пробивать эшелонированную систему ПВО на относительно малых высотах.
Какие дроны ВСУ бросили на прорыв.
Для массированного удара противник не ограничился одной-двумя привычными моделями. В атаке участвовали сотни летательных аппаратов разного класса и назначения. Максим Кондратьев перечислил весь арсенал, задействованный минувшей ночью.
«ВСУ атаковали беспилотниками FP-1, FP-2 и “Лютый”. Сегодня в атаках принимали участие беспилотники, которые называются “Сичень”», — рассказал эксперт.
Применение сразу четырех моделей говорит о попытке перегрузить российскую ПВО количеством и разнообразием целей. Легкие разведывательные или отвлекающие дроны должны были проложить дорогу тяжелым ударным машинам. Однако, судя по количеству сбитых аппаратов, тактика массовости не сработала — система защиты неба справилась на отлично, не допустив критических прорывов к гражданской инфраструктуре.
«Сичень» против «Герани»: почему украинский клон провалился.
Особого внимания заслуживает появление в составе атакующей группы беспилотника «Сичень». Эта машина представляет собой грубую попытку украинских инженеров скопировать знаменитый российский дрон-камикадзе «Герань-2», наводящий ужас на военные объекты противника. Однако копия вышла далекой от оригинала.
«Внешне эти беспилотники — практически копия беспилотного комплекса “Герань-2”, чёрный треугольник с законцовками крыльев, один в один. Только по характеристикам он очень сильно уступает “Герани”. Этот беспилотник несет всего лишь порядка 40 килограммов боевой части, а “Герань” — порядка 90. И по дальности он не так хорош», — объяснил Кондратьев в беседе с aif.ru.
Попытка массированной атаки дронов ВСУ на российские регионы провалилась. Российская система мониторинга воздушного пространства вовремя засекла пуски, многие гнезда операторов дронов ВСУ были уничтожены ответным огнем. Средства ПВО уничтожили сотни беспилотников.