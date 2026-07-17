???Ожившая история: по следам Миклухо-Маклая

Под влиянием личности Миклухо-Маклая находились великие писатели — И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой и др. Лев Николаевич в письме ученому выразил ему свое восхищение: «Вы первый, несомненно, опытом доказали, что человек везде человек, т.е. доброе, общительное существо, в общение с которым можно и должно входить только добром и истиной, а не пушками и водкой. И вы доказали это подвигом истинного мужества. Не знаю, какой вклад в науку, ту, которой вы служите, составят ваши коллекции и открытия, но ваш опыт общения с дикими составит эпоху в той науке, которой я служу, — в науке о том, как жить людям друг с другом».