???Ожившая история: по следам Миклухо-Маклая

Я родился в Советском Союзе в то время, когда Н. Н. Миклухо-Маклая в стране знал каждый. Его личность вызывала живой интерес благодаря не только славе отважного путешественника и выдающегося ученого, но и его неоценимому вкладу в защиту темнокожего населения Океании.
Николай Николаевич Миклухо-Маклай (1846−1888) — выдающийся ученый, который в науке шел не традиционным академическим путем, предполагающим вначале кабинетную работу, написание монографий, защиту диссертации, получение ученой степени и т.д. Основываясь на практическом опыте и собранном фактическом материале в период своих полевых исследований на Берегу Маклая (северо-восток острова Новая Гвинея) в 1871—1872, 1876−1877 и 1883 годах, он описал жизнь папуасов в ее первобытном состоянии по всем академическим канонам, оставив после себя более 160 опубликованных работ и огромный материал полевых исследований, который в дальнейшем обрабатывало не одно поколение исследователей.
Ученый писал, что именно на этом малоизученном острове люди менее всего затронуты влиянием цивилизации, что открывает исключительные возможности для антропологических и этнографических исследований. В своих дневниках и статьях он называет папуасов добрыми, мягкими, умными, радуется их трудолюбию, честности и смышлености, подчеркивает, что они «легко восприимчивы ко всему новому».
В то время почти полностью отсутствовала достоверная информация о коренном населении здешних мест. Разрозненные знания о них уживались с самыми нелепыми вымыслами и легендами, а также сообщениями в прессе о кровожадности папуасов. Немалая часть ученых XIX века искренне верили, что это люди если не второго, то по крайней мере другого сорта, отличного от европейцев. И это не всегда сопровождалось какими-то расистскими выводами: они просто считали, что природа создала папуасов иначе. Миклухо-Маклаю пришлось столкнуться и с искренними заблуждениями, проистекающими от недостатка научного знания, и с откровенными квазинаучными спекуляциями. Он подробно описал культуру папуасов, не тронутую влиянием внешнего мира, оставил потомкам дневниковые записи с превосходными, очень точными рисунками.
В период колонизации европейскими державами острова Новая Гвинея ученый не был беспристрастным созерцателем жизни, традиций и культуры его обитателей и проявил себя как «ученый-дипломат», отстаивая интересы папуасов Берега Маклая. Миклухо-Маклай выступал с лекциями, размещал статьи в газетах и журналах на русском и английском языках. В планы Н. Н. Миклухо-Маклая входило основание добровольного русского поселения на Берегу Маклая под названием «Папуасский Союз», которое было бы независимым и выступало бы против европейского колониального вторжения и работорговли. Миклухо-Маклай обращался напрямую с этим вопросом к государственным чиновникам и правительствам европейских стран, дабы оградить папуасов от «зол, сопряженных со вторжением белых», так как он считал их вторжение «большим несчастьем для темнокожих».
Он также выходил с предложениями взять Берег Маклая под международный протекторат, обеспечив этой территории независимое управление. «Этот международный протекторат — по его мнению, — должен базироваться на международном соглашении», предусматривающем «строжайшее уважение всех прав туземцев как людей, как действительных членов рода человеческого» и «противодействие и запрещение людокрадства и невольничества во всех формах и видах».
Клеветники России.
Не стоит забывать, что середина XIX века — это рассвет колонизации. В ходе так называемой гонки за Африку начался раздел почти всего континента: «опиумные войны» за влияние в Китае, кровопролитное создание Британской Индии, захватнические экспедиции в Океанию… Разграбление чужих земель было поставлено на поток.
Активная научно-политическая деятельность Миклухо-Маклая не осталась незамеченной. Немецкие газеты транслировали недовольство со стороны германских властей, обеспокоенных его последовательными усилиями по защите коренного населения северо-востока острова, где Германия имела свои интересы. Они распространяли клевету о том, что Миклухо-Маклай нашел в Новой Гвинее золото и планирует завладеть им без лишних свидетелей.
Сплетню подхватили некоторые русские газеты. Газета «Новое время» открыла целую кампанию против ученого, обвиняя его в измене России. В публикациях утверждалось, что исследователь, иронически именуемый «папусским королем», планирует учредить республику на островах Тихого океана и действовать в своих интересах. Дело доходило до прямых доносов, в которых писали, что Миклухо-Маклай принимает у себя своих будущих подданных из числа неблагонадежных людей. Несмотря на распространение скандальных слухов и прямой клеветы, репутация ученого в академических кругах не пострадала, но недостойная газетная кампания принесла ему немало переживаний.
«Россия должна гордиться».
Личность ученого вызывала живой интерес благодаря славе отважного исследователя, ставшего первопроходцем во многих научных дисциплинах. «Россия должна гордиться тем выдающимся местом в истории путешествий, которое она заняла благодаря г-ну Маклаю, — писал в 1882 году известный французский ученый и публицист Габриэл Моно. — Его предприятие в своем роде уникально, его труд имеет исключительно важное значение, да и сам он — личность совершенно необыкновенная… герой в самом возвышенном и всеобъемлющем смысле этого слова».
Под влиянием личности Миклухо-Маклая находились великие писатели — И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой и др. Лев Николаевич в письме ученому выразил ему свое восхищение: «Вы первый, несомненно, опытом доказали, что человек везде человек, т.е. доброе, общительное существо, в общение с которым можно и должно входить только добром и истиной, а не пушками и водкой. И вы доказали это подвигом истинного мужества. Не знаю, какой вклад в науку, ту, которой вы служите, составят ваши коллекции и открытия, но ваш опыт общения с дикими составит эпоху в той науке, которой я служу, — в науке о том, как жить людям друг с другом».
Образ России в Папуа — Новой Гвинее.
Миклухо-Маклай в период раздела территории Новой Гвинеи не побоялся выступить на стороне папуасов, которые не забыли о его деяниях. На первых страницах современного учебника истории, вышедшего в 2021 году для учащихся папуа-новогвинейских начальных школ, личность ученого ставится в пример: «Во времена исследователей многие жители побережья по-разному взаимодействовали с европейцами. Важно помнить, что некоторые из них были хорошими, а некоторые — плохими. Например, в 1871 году барон Николай Миклухо-Маклай из России прожил 15 месяцев недалеко от современного Маданга. Во время пребывания там он поддерживал хорошие отношения с коренным населением и записывал их образ жизни. Он завел много друзей в этом регионе и уехал в хороших отношениях».
Наследие Н. Н. Миклухо-Маклая оказало долгосрочное влияние на развитие дружественных межкультурных связей и научно-дипломатического взаимодействия. Его преемниками стали советские и российские исследователи, продолжившие традиции посредничества через научную деятельность.
Заключительная часть материала будет опубликована 20 июля в 06:30 мск.