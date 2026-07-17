Порядка 700 ямальских ветеранов спецоперации получили медицинскую помощь

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Порядка 700 ветеранов специальной военной операции Ямало-Ненецкого автономного округа получили медицинскую помощь за три года действия филиала фонда «Защитники Отечества». Чаще всего ветераны обращались по вопросам реабилитации, санаторно-курортного и оперативного лечения, протезирования и психологической помощи, сообщили в пресс-службе правительства региона.