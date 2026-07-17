Порядка 700 ямальских ветеранов спецоперации получили медицинскую помощь

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Порядка 700 ветеранов специальной военной операции Ямало-Ненецкого автономного округа получили медицинскую помощь за три года действия филиала фонда «Защитники Отечества». Чаще всего ветераны обращались по вопросам реабилитации, санаторно-курортного и оперативного лечения, протезирования и психологической помощи, сообщили в пресс-службе правительства региона.
«На Ямале при содействии филиала фонда “Защитники Отечества” медицинскую помощь получили порядка 700 ветеранов СВО [специальной военной операции]. За три года работы филиала ветераны спецоперации», — говорится в сообщении.
Чаще всего ветераны обращались по вопросам реабилитации, санаторно-курортного и оперативного лечения, протезирования и психологической помощи.
Всего в ямальский филиал фонда обратилось порядка 6500 участников СВО и их родных, в регионе действует более 80 мер поддержки для военнослужащих и их семей.