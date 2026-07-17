Кого можно считать предпенсионером и что им положено

Обратившийся в Соцфонд человек сможет в тот же день получить информацию, относят ли его к категории предпенсионеров. Это предполагает порядок информирования россиян о достижении ими предпенсионного возраста, который подготовил Соцфонд. Соответствующий проект приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Подробности сообщает «Парламентская газета» (18+).
«Госуслуги» в помощь.
Предпенсионерами считают людей, которым до выхода на страховую пенсию по старости осталось пять лет или менее.
Информацию о переходе в новый статус Соцфонд, согласно документу, направит в беззаявительном порядке в личный кабинет будущего пенсионера на портале госуслуг. Если человек там не зарегистрирован, то процедура будет сложнее. В этом случае получить сведения можно будет на бумажном носителе в территориальном органе Соцфонда. Для этого придется направить туда запрос. Сделать это можно при личном визите либо через организации федеральной почтовой связи. Если человек обратится в Соцфонд лично, сведения ему предоставят в тот же день. Если в процессе задействована почта, ответ направят в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня регистрации запроса.
Среди сведений, которые направит Соцфонд, будут следующие данные:
дата, по состоянию на которую предоставляют информацию, фамилия, имя, отчество, страховой номер индивидуального лицевого счета, дата рождения, дата отнесения гражданина к категории граждан предпенсионного возраста.
Защита от увольнения.
Среди льгот, положенных этой категории россиян, — дополнительная защита от увольнения. Работодатели по своей инициативе могут расторгнуть трудовое соглашение с такими сотрудниками только по очень веским основаниям. А необоснованный отказ принять их на работу чреват привлечением к административной или уголовной ответственности.
Работающим предпенсионерам положены два оплачиваемых рабочих дня в год для прохождения диспансеризации с сохранением рабочего места и среднего заработка. Также люди этого возраста могут рассчитывать на повышенное пособие по безработице и бесплатное профобучение.
Помимо этого, безработному человеку по предложению центра занятости могут назначить пенсию на два года раньше наступления пенсионного возраста.
Основание для принятия такого решения — одновременное соблюдение условий:
у центра занятости нет возможности трудоустроить человека, у претендента на досрочную пенсию есть страховой стаж продолжительностью не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, безработный человек уже набрал необходимое для назначения пенсии количество пенсионных баллов, в 2026 году это 30, безработный уволен в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности ИП, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя.
Предпенсионерам положены и некоторые налоговые преференции.
«Они имеют право на освобождение от уплаты налога на шесть соток земельного участка и освобождение от уплаты налога на квартиру, дом, гараж, хозяйственную постройку до 50 квадратных метров», — сказала «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Регионы могут устанавливать свои льготы для предпенсионеров. Это, например:
бесплатный проезд на общественном городском транспорте и пригородном железнодорожном транспорте, денежная компенсация за медицинские препараты по рецепту врача, скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг.