Кого можно считать предпенсионером и что им положено

Информацию о переходе в новый статус Соцфонд, согласно документу, направит в беззаявительном порядке в личный кабинет будущего пенсионера на портале госуслуг. Если человек там не зарегистрирован, то процедура будет сложнее. В этом случае получить сведения можно будет на бумажном носителе в территориальном органе Соцфонда. Для этого придется направить туда запрос. Сделать это можно при личном визите либо через организации федеральной почтовой связи. Если человек обратится в Соцфонд лично, сведения ему предоставят в тот же день. Если в процессе задействована почта, ответ направят в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня регистрации запроса.