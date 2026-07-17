В Хабаровском крае снизили класс пожарной опасности в лесах. Сейчас степень риска возникновения огня составляет I-II класс, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Пожары продолжают действовать на территории Аяно-Майского района. По данным на утро 17 июля, здесь зафиксировали 16 очагов. Один из них по-прежнему регистрируют в зоне особо охраняемой природной территории «Джугджурский заповедник». Его площадь составляет 146 гектаров.
За прошедшие сутки общая площадь огня в муниципалитете уменьшилась с 3,2 до около 2 тысяч гектаров. В районе ликвидировали 4 лесных пожара. Несмотря на это, на территории края сохраняется особый противопожарный режим.
Напомним, что мера действует в Верхнебуреинском, Охотском, Солнечном, Тугуро-Чумиканском, Ульчском, Аяно-Майском, Николаевском районах и в районе имени Полины Осипенко.