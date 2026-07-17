Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае снизили класс пожарной опасности

Количество очагов на севере региона уменьшилось до 16.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае снизили класс пожарной опасности в лесах. Сейчас степень риска возникновения огня составляет I-II класс, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Пожары продолжают действовать на территории Аяно-Майского района. По данным на утро 17 июля, здесь зафиксировали 16 очагов. Один из них по-прежнему регистрируют в зоне особо охраняемой природной территории «Джугджурский заповедник». Его площадь составляет 146 гектаров.

За прошедшие сутки общая площадь огня в муниципалитете уменьшилась с 3,2 до около 2 тысяч гектаров. В районе ликвидировали 4 лесных пожара. Несмотря на это, на территории края сохраняется особый противопожарный режим.

Напомним, что мера действует в Верхнебуреинском, Охотском, Солнечном, Тугуро-Чумиканском, Ульчском, Аяно-Майском, Николаевском районах и в районе имени Полины Осипенко.