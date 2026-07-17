«Горячая линия» для жителей Донбасса

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ДНР «горячая линия» ФАС поможет бороться с завышенными ценами и дефицитом.
Все обращения жителей Донецкой республики на горячую линию ФАС по необоснованному повышению цен тщательно проверяются, рассказали в Донецком управлении Федеральной антимонопольной службы.
На линию жителям Донбасса можно сообщить не только о росте, но и дефиците потребительских товаров. При звонке необходимо предоставить данные о продавце или поставщике, адрес точки реализации продукции, прежнюю и новую стоимость товара.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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