В двух селах Хабаровского края обновили почтовые отделения

В двух населенных пунктах Хабаровского края завершен капитальный ремонт почтовых отделений. Работы провели в селе Отрадном и поселке Уктур. Средства выделены из краевого бюджета по решению губернатора Дмитрия Демешина в рамках дополнения федеральной программы ремонта сельских почтовых отделений, реализуемой по поручению президента. В Отрадном заменили напольное покрытие, обновили стены и потолок, входную группу, проложили новую проводку, улучшили освещение, установили тепловую завесу, кондиционер и обновили систему отопления. В Уктуре заменили двери и батареи, отремонтировали стены и полы в клиентском зале и служебных помещениях, установили новые светильники и смонтировали пожарную сигнализацию. «Для жителей небольших населенных пунктов почта остается важнейшим социальным объектом, через который доступны государственные услуги, получение пенсий, посылок и корреспонденции. Обновление отделений — это не просто ремонт, а создание комфортных условий для людей, повышение качества и доступности услуг связи, в том числе на отдаленных территориях», — отметили в краевом министерстве цифрового развития и связи. С 2022 года по федеральной программе в крае отремонтированы 9 почтовых отделений, установлены 6 модульных и 1 быстровозводимая конструкция.