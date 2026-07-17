Житель ЕАО похитил сейф с деньгами и спустил наличные в хабаровских ресторанах

37-летний житель поселка Смидович Еврейской АО взломал оконную решетку магазина, проник в помещение и похитил сейф с деньгами и документами. Украденное злоумышленник перевез на тележке в заброшенное здание, спрятал, а через несколько дней вскрыл сейф монтировкой. Большую часть суммы (115 тысяч рублей) он потратил на рестораны во время поездки в Хабаровск. Вернувшись, мужчина выбросил пустой сейф в лесу, а инструменты, использованные при взломе, утопил в озере. При обыске дома полицейские изъяли оставшиеся 18 700 рублей. Подозреваемый дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело за кражу с незаконным проникновением в помещение.