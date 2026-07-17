Новости Нижегородской области 17 июля: QR-коды на АЗС, оползень и нудисты

Вслед за системой «чёт-нечет» топливо на АЗС в Нижегородской области будут выдавать по QR‑кодам. Пока власти не решаются на столь жёсткие меры, но возможности такой не исключают. А жители одной из улиц в посёлке Новинки боятся другого: их дома постепенно уходят под землю из-за непрекращающихся оползней. Подвижкам грунта способствует дождливое лето. В населённом пункте действует режим повышенной готовности. Из хорошего, синоптики обещают, что вскоре тепло вернётся в регион. Правда, нудисты на пляжи Гребного канала уже не вернутся. За этим будет следить полиция. О главных новостях на утро 17 июля рассказывает nn.aif.ru.