В Центробанке рассказали о новинке мошенников

Теперь мошенники оперируют не «безопасным счётом в ЦБ», а «заменой счёта в ЦБ». Жертву убеждают срочно обновить свой мифический «основной счёт» в Центробанке. Для этого мошенники требуют снять в банкомате все деньги со своих счетов, а потом внести их через другой банкомат по их реквизитам. Необходимость использования банкоматов мошенники объясняют надёжностью: так никто из банковских работников не допустит ошибку, и посторонние люди не узнают об этой операции. Они могут даже прислать «видеоинструкцию от Банка России». И это действительно повышает безопасность мошеннической операции — им не смогут помешать сотрудницы банков.