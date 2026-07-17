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В Центробанке рассказали о новинке мошенников

В Банке России рассказали о распространении новой схемы обмана.

Источник: Башинформ

Теперь мошенники оперируют не «безопасным счётом в ЦБ», а «заменой счёта в ЦБ». Жертву убеждают срочно обновить свой мифический «основной счёт» в Центробанке. Для этого мошенники требуют снять в банкомате все деньги со своих счетов, а потом внести их через другой банкомат по их реквизитам. Необходимость использования банкоматов мошенники объясняют надёжностью: так никто из банковских работников не допустит ошибку, и посторонние люди не узнают об этой операции. Они могут даже прислать «видеоинструкцию от Банка России». И это действительно повышает безопасность мошеннической операции — им не смогут помешать сотрудницы банков.

Банк России просит читателей своих соцсетей поговорить с родными, особенно старшими родственниками, и объяснить, что нужно насторожиться при любом упоминании Центробанка. Это регулятор, который управляет деятельностью банков, но сам не «держит» никакие счета — ни физлиц, ни юрлиц.