11-я смена студенческого отряда «Тигр» завершилась в Лазовском заповеднике

За смену 20 студотрядцев привели в порядок территории кордона и двух экотроп, построили лестницы на острове Петрова и новой экотропе «Логово тигра», установили двое железных ворот на въездах в заповедник. «Для нас важно, что проект не стал рутинным и не перерос в обыденность. Здесь нет работы ради работы. Отремонтированные и модернизированные тропы — это деньги от будущих туристов для заповедника на его уставные цели — охрану природы», — считает Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр. Студенческий экологический отряд “Тигр” — образовательно-просветительский проект, созданный в 2014 году Центром “Амурский тигр”.