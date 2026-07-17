17 июля: QR-коды на АЗС, оползень и нудисты

Вслед за системой «чёт-нечет» топливо на АЗС в Нижегородской области будут выдавать по QR‑кодам. Пока власти не решаются на столь жёсткие меры, но возможности такой не исключают. А жители одной из улиц в посёлке Новинки боятся другого: их дома постепенно уходят под землю из-за непрекращающихся оползней. Подвижкам грунта способствует дождливое лето. В населённом пункте действует режим повышенной готовности. Из хорошего, синоптики обещают, что вскоре тепло вернётся в регион. Правда, нудисты на пляжи Гребного канала уже не вернутся. За этим будет следить полиция. О главных новостях на утро 17 июля рассказывает nn.aif.ru.
БПЛА в Нижегородской области 17 июля.
Режим беспилотной опасности в регионе в ночь на 17 июля и утром не вводился.
Международный аэропорт Нижний Новгород (Чкалов) работает без ограничений, отправляя и принимая самолёты.
Ситуация с бензином в Нижегородской области на 17 июля: QR‑коды и плюс 2,7% к цене.
В Нижегородской области пока не намерены запускать систему заправки автомобилей по QR‑кодам. Об этом сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ по Нижегородской области.
Вопрос о внедрении QR‑кодов ранее обсуждался на заседании регионального оперативного штаба. Предполагалось, что это даст гарантию получить определённый объём топлива в оговоренные сроки на ряде АЗС.
Однако пока выбор пилотной площадки для тестирования системы отложен — его произведут позже. На выбранной площадке протестируют механизм введения QR‑кодов, чтобы потом распространить его на весь регион.
Пока власти региона думают, вводить ли QR‑коды на АЗС, с 7 по 13 июля стоимость нефтепродуктов в Нижегородской области заметно подросла, в среднем ещё на 2,7%.
По данным Росстата, бензин и дизельное топливо на региональных АЗС 75,53 рубля за литр. На 3% вырос в цене АИ-92 (до 72,12 рубля), АИ-95 — до 77,24 рубля. Это плюс 2,6% к цене. Литр премиального АИ-98 приобрести сейчас можно за 95,61 рубля. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 1,7% — до 82,5 рубля за литр.
Владельцы автомашин всё ещё считают большой удачей залить полные баки на нижегородских АЗС. Где-то топлива нет вовсе, рассказали водители nn.aif.ru. На некоторых заправках бензин есть, но надо постоять в очереди. Правда, сейчас на некоторых небольших заправках очереди стали ощутимо меньше.
17 июля в Новинках из-за оползня действует режим повышенной готовности: дом висит над обрывом.
Причиной активизации грунта на улице Береговой в посёлке Новинки под Нижним Новгородом стала аномально снежная зима и залповые ливни летом этого года. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.
С 19 июня на территории дома № 69, который сейчас находится буквально на краю обрыва, введён режим повышенной готовности. Двое его жильцов переселены в маневренный фонд.
Сотрудники Новинкинского сельсовета пока не фиксируют новых подвижек грунта на склоне.
Сами жители улицы Береговой утверждают, что уже как минимум 10 лет пытаются добиться через суды у чиновников берегоукрепительных мероприятий. Землю они приобрели законно. Правда, о риске оползней их никто не предупреждал. Однако с 2015 года ближайший овраг осыпался уже не раз. Люди опасаются, что дом за домом под землю уйдёт весь посёлок.
Нудисткий пляж на Гребном канале вне закона: полиция проводит проверку.
Как сообщили nn.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, по факту наличия на Гребном канале в Нижнем Новгороде нудистского пляжа организована проверка.
На место незаконной зоны отдыха выезжали сотрудники отдела полиции № 5 городского Управления МВД. Наружные службы полиции теперь специально ориентированы на пресечение и предупреждение подобных правонарушений на Гребном канале.
Ранее нижегородцы жаловались, что в популярной зоне отдыха вновь появились нудисты. Мужчины и женщины загорают без одежды рядом с обычными отдыхающими, среди которых есть дети.
Более того, адепты нудизма довольно агрессивно отстаивают свои права на место под солнцем, порой вступая с другими загорающими в конфликт.
Погода в Нижегородской области 17 июля: когда ждать 30-градусную жару.
В пятницу, 17 июля, погода в Нижнем Новгороде будет далека от июльской. По данным сервиса «Яндекс Погода», с утра температура воздуха поднимется до мартовских +10…+13 градусов.
Днём станет чуть теплее — +14…+20 градусов. Ситуацию осложнить холодный северный ветер и пасмурное небо.
30-ти градусная июльская жара, по предварительным прогнозам, вернётся в регион в начале следующей недели. Уже 20 июля температура воздуха прогреется до +29 градусов — с учётом влажности и других факторов она будет восприниматься как +31 °C.