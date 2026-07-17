Трое норильчан украли с завода драгметаллов на миллионы рублей

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, злоумышленники действовали в составе организованной группы и выносили с завода вещество, содержащее золото, палладий и платину. Чтобы избежать обнаружения на контрольно-пропускных пунктах, они перемещали похищенное между помещениями через коммуникационные трубы, а затем скрытно выносили за пределы охраняемой зоны, минуя досмотровые участки.