Трое норильчан украли с завода драгметаллов на миллионы рублей

В Норильске Красноярского края сотрудники полиции задержали троих местных жителей по подозрению в хищении драгоценных металлов с территории промышленного предприятия. По данным следствия, общая стоимость похищенного превысила 23 миллиона рублей.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, злоумышленники действовали в составе организованной группы и выносили с завода вещество, содержащее золото, палладий и платину. Чтобы избежать обнаружения на контрольно-пропускных пунктах, они перемещали похищенное между помещениями через коммуникационные трубы, а затем скрытно выносили за пределы охраняемой зоны, минуя досмотровые участки.
Обыск в квартире одного из подозреваемых позволил сыщикам обнаружить и изъять восемь пакетов с порошкообразным веществом. Общая масса изъятого составила более 21 килограмма. Лабораторный анализ подтвердил наличие в составе проб платины, палладия, золота, серебра, родия и иридия. Стоимость этой партии, по оценкам полиции, превышает 23 млн рублей.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по фактам незаконного хранения драгметаллов в составе организованной группы, а также по статье о краже. На данный момент двое фигурантов помещены под стражу, третьему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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