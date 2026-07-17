Два родственника из Сикачи-Аляна незаконно выловили более 123 кг калуги и осетра

В октябре прошлого года мужчины выловили из протоки Малого Амура реки Амур калугу и амурского осетра общей массой более 123 кг, разделали ее на части и повезли домой, однако их задержала полиция. Сумма ущерба составила почти 1,4 млн рублей. Уголовное дело о незаконной добыче ценных видов рыбы направлено в Ульчский районный суд Хабаровского края для рассмотрения по существу. Также хабаровским транспортным прокурором в суд предъявлен иск о взыскании с мужчин 1,4 млн рублей.