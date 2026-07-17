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Ремонт дорог и канав на нескольких улицах начался в Корфовском

В рабочем поселке Корфовском 17 июля стартовали дорожные работы. Подрядчики приступили к обновлению проезжей части и приведению в порядок придорожных канав. Ремонт ведется на улицах Ключевая, Арсеньева, Школьная и других. Источник: администрация Корфовского городского поселения.

В рабочем поселке Корфовском 17 июля стартовали дорожные работы. Подрядчики приступили к обновлению проезжей части и приведению в порядок придорожных канав. Ремонт ведется на улицах Ключевая, Арсеньева, Школьная и других. Источник: администрация Корфовского городского поселения gubernia.com/wp-content/uploads/2026/07/корфа.mp4