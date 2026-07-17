Енисейский епископ Игнатий уедет в Пермь. Его место займет глава Красноярской митрополии

Священный Синод Русской Православной Церкви на заседании 16 июля принял кадровые решения.
Епископ Енисейский и Лесосибирский Игнатий назначен главой Пермской митрополии. Освобожденный пост временно займет митрополит Красноярский и Ачинский Никита. Позднее в епархии выберут нового главу.
Прежний митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий в 77 лет отправлен на покой.
Заседание Синода прошло в Даниловом монастыре в Москве под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.