Миклухо-Маклай защищал папуасов от колониальной экспансии

«В период колонизации европейскими державами острова Новая Гвинея ученый не был беспристрастным созерцателем жизни, традиций и культуры обитателей Новой Гвинеи и проявил себя как “ученый-дипломат”, отстаивая интересы папуасов Берега Маклая. Миклухо-Маклай выступал с лекциями, размещал статьи в газетах и журналах на русском и английском языках. В планы Н. Н. Миклухо-Маклая входило основание добровольного русского поселения на Берегу Маклая под названием “Папуасский Союз”, которое было бы независимым и выступало бы против европейского колониального вторжения и работорговли», — говорится в статье.