Миклухо-Маклай защищал папуасов от колониальной экспансии

МОСКВА, 17 июля /ТАСС/. Выдающийся русский путешественник и этнограф Николай Миклухо-Маклай выступал против колониального раздела Новой Гвинеи и предлагал создать международный механизм защиты прав коренного населения острова. Об этом говорится в статье для ТАСС директора Фонда имени Миклухо-Маклая, кандидата исторических наук Николая Миклухо-Маклая — младшего.
«В период колонизации европейскими державами острова Новая Гвинея ученый не был беспристрастным созерцателем жизни, традиций и культуры обитателей Новой Гвинеи и проявил себя как “ученый-дипломат”, отстаивая интересы папуасов Берега Маклая. Миклухо-Маклай выступал с лекциями, размещал статьи в газетах и журналах на русском и английском языках. В планы Н. Н. Миклухо-Маклая входило основание добровольного русского поселения на Берегу Маклая под названием “Папуасский Союз”, которое было бы независимым и выступало бы против европейского колониального вторжения и работорговли», — говорится в статье.
Ученый «обращался напрямую с этим вопросом к государственным чиновникам и правительствам европейских стран, дабы оградить папуасов от “зол, сопряженных со вторжением белых”, так как он считал их вторжение “большим несчастьем для темнокожих”.
В статье отмечается, что деятельность ученого вызвала негативную реакцию сторонников колониальной политики. В немецкой и части российской прессы против него разворачивались кампании с обвинениями и клеветническими публикациями, однако это не повлияло на его научный авторитет.
По словам автора, память о Миклухо-Маклае сохраняется и сегодня: его деятельность упоминается в современных школьных учебниках Папуа — Новой Гвинеи как пример уважительного отношения к коренному населению.
Русский исследователь Н. Н. Миклухо-Маклай.
Николай Миклухо-Маклай (1846−1888) — русский этнограф, антрополог, биолог и путешественник, изучавший коренное население Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, в том числе папуасов северо-восточного берега Новой Гвинеи, называемого Берегом Маклая. Автор около 160 научных трудов, известен также как защитник коренных народов Юго-Восточной Азии и Океании, активно выступавший против работорговли и пропагандировавший принципы единства человеческого рода.