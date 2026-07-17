В России обновят ИИ-диагностику болезней: подробности

Врачи в России в ближайшее время начнут использовать ИИ-системы для анализа результатов исследований. Об этом РИА Новости сообщил председатель ФФОМС Илья Баланин.
«…Теперь они будут применяться не только при маммографии, рентгенографии, флюорографии и компьютерной томографии органов грудной клетки, но и при ЭКГ и колоноскопии», — сказал Баланин.
Как подчеркнул специалист, внедрение ИИ в медицинскую практику сократит время диагностики и повысит точность заключений.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в свою очередь сообщил, что ИИ уже используется при проведении скрининговых исследований, в том числе маммографии. По словам министра, искусственный интеллект повышает точность диагностики и сводит к минимуму риск пропуска злокачественных опухолей.
При этом председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что ИИ действительно может помогать людям в творчестве.