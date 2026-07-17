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В России обновят ИИ-диагностику болезней: подробности

Баланин: врачи начнут использовать ИИ при ЭКГ и колоноскопии.

Источник: Комсомольская правда

Врачи в России в ближайшее время начнут использовать ИИ-системы для анализа результатов исследований. Об этом РИА Новости сообщил председатель ФФОМС Илья Баланин.

«…Теперь они будут применяться не только при маммографии, рентгенографии, флюорографии и компьютерной томографии органов грудной клетки, но и при ЭКГ и колоноскопии», — сказал Баланин.

Как подчеркнул специалист, внедрение ИИ в медицинскую практику сократит время диагностики и повысит точность заключений.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в свою очередь сообщил, что ИИ уже используется при проведении скрининговых исследований, в том числе маммографии. По словам министра, искусственный интеллект повышает точность диагностики и сводит к минимуму риск пропуска злокачественных опухолей.

При этом председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что ИИ действительно может помогать людям в творчестве.

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