В Красноярском крае почти наполовину выполнили план дорожного ремонта

В Красноярском крае дорожники работают на всех 59 объектах, запланированных на 2026 год по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Объем ремонта и реконструкции выполнен почти на 50%. Укладка верхних слоев покрытия достигла 22%: готово 295,3 тысячи квадратных метров из 1,33 млн. Нижние слои уложены на 53%, восстановление покрытия переходного типа выполнено на 45%. Уже завершен ремонт участка трассы Саянск — Тубинск — граница Курагинского округа, также уложено покрытие на участке капитального ремонта дороги Красноярск — Енисейск. Близки к завершению работы на участках трасс Абан — Быстровка и Берёзовка — Архангельское. Практически готова дорога Мотыгино — Широкий Лог — Машуковка, а участок трассы Канск — Тасеево — Устье отремонтирован примерно на 70%. Высокая готовность и у мостовых объектов. Это мосты через реки Сейба и Средняя Сейба на 210-м и 220-м км трассы Саяны, а также мост через реку Третья на 1-м км дороги Игнатово — Шагирислам. Цель — полностью завершить работы с покрытием до конца лета. Погода в первую половину лета не сильно благоволила дорожникам, но серьезных отставаний нет, — отметил руководитель КрУДора Андрей Журавлев. Всего в этом году на региональной дорожной сети планируют восстановить 168 км покрытия и ввести в эксплуатацию 10 мостов. Общая стоимость работ составляет около 8,5 млрд рублей. Напомним, что возле красноярского ТЮЗа открыли парковку для зрителей, чтобы разгрузить дворы жилых домов.