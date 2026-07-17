Жителям Мирного в Хабаровском крае напомнили о правилах пользования канализацией

За прошедшие сутки в селе Мирное в Хабаровском крае два раза подряд вышло из строя насосное оборудование на канализационной станции. Причину нашли в неправильной эксплуатации системы водоотведения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Поломки произошли из-за скопления в насосном оборудовании бытовых отходов. Специалисты, которые оперативно устранили неполадки, обнаружили засор из салфеток, тряпок, полотенец, полиэтиленовых пакетов и пластиковых упаковок.
В администрации Хабаровского района отметили, что мусор образует плотные комки, которые, в свою очередь, блокируют работу механизмов. Опасными являются, например, волокнистые материалы — они могут намотаться на рабочие элементы насоса и спровоцировать заклинивание и перегрузку двигателя.
— Срок службы оборудования напрямую зависит от его правильной эксплуатации, которая в том числе определяется сознательностью потребителей услуг. Чем чаще в канализацию попадает бытовой мусор, тем выше риск аварий и тем сложнее поддерживать стабильную работу системы, — рассказали в администрации муниципалитета.
Для предотвращения регулярных поломок насоса жителей села предупредили о необходимости соблюдения правил пользования канализацией. В унитаз можно сбрасывать только водорастворимые отходы и туалетную бумагу. Остальной мусор нужно утилизировать через контейнеры для ТКО.