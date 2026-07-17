Жителям Мирного в Хабаровском крае напомнили о правилах пользования канализацией

— Срок службы оборудования напрямую зависит от его правильной эксплуатации, которая в том числе определяется сознательностью потребителей услуг. Чем чаще в канализацию попадает бытовой мусор, тем выше риск аварий и тем сложнее поддерживать стабильную работу системы, — рассказали в администрации муниципалитета.