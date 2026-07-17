Выставка в честь легендарной «Катюши», концерт при свечах и показ мультфильмов в парке «Орленок»

В театре «Кот» 17 июля покажут спектакль «Феромон». Создатели отмечают, что эта работа «выбивается из общего стиля театра и ищет новые варианты для зрительского опыта». Спектакль «рассказывает движением про ароматы». В субботу, 18 июля, на сцене театра — комедия «Имя». Спектакль представляет собой сатиру на современное общество и историю о том, как выбор имени ребенка может повлиять не только на его будущее, но и на все его окружение. 19 июля в театре сыграют «литературный аперитив» под названием «Кафе “Отчаяние”». Этот спектакль проходит в атмосфере кафе, и каждый зритель получает бокал шампанского или лимонада.