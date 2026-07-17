Полномочия члена волгоградского облизбиркома приостановили на период выборов

Напомним, что этот место депутата стало вакантным после того, как его покинул Станислав Коротков, уличенный в нарушении антикоррупционных запретов. Ранее сообщалось, что заменить его готовы шесть человек — именно столько кандидатов заявили о своем участии на довыборах по этому округу. В их числе представители партий «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР, а также самовыдвиженец.