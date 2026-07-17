Минпросвещения разделит «Основы безопасности и защиты Родины» на два курса

Минпросвещения РФ предложило с 1 сентября разделить предмет «Основы безопасности и защиты Родины» на два единых обязательных курса: «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
— Министерством просвещения Российской Федерации разработан проект приказа, предполагающий замену модульной системы по предмету «Основы безопасности и защиты Родины» на два единых обязательных курса, — говорится в сообщении.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что обучение будет построено на практических навыках, которые помогут школьникам защитить себя в быту, городе, природе и цифровом пространстве. В рамках курса «Безопасность жизнедеятельности» изучат правила поведения при пожарах, авариях, на дорогах, при посещении массовых мероприятий. Курс «Начальная военная подготовка» направлен на формирование основ защиты государства и готовности к военной службе.
Приказ вступит в силу с 1 сентября 2026 года для обучающихся 8-х и 10-х классов. Объем каждого курса — 34 часа.
С 1 сентября 2026 года в школах планируется поэтапное внедрение предмета «Духовно-нравственная культура России». Минпросвещения уже разрабатывает учебные программы по этой дисциплине. Об этом 1 июля сообщил глава министерства Сергей Кравцов. «Вечерняя Москва» обсудила с историком, заслуженным учителем РФ Александром Снегуровым, что будут изучать на этих уроках.