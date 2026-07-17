Минпросвещения разделит «Основы безопасности и защиты Родины» на два курса

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что обучение будет построено на практических навыках, которые помогут школьникам защитить себя в быту, городе, природе и цифровом пространстве. В рамках курса «Безопасность жизнедеятельности» изучат правила поведения при пожарах, авариях, на дорогах, при посещении массовых мероприятий. Курс «Начальная военная подготовка» направлен на формирование основ защиты государства и готовности к военной службе.