«Вклад в наше общее дело»: «Ростелеком» поддержал добровольцев-спасателей Хакасии

«У нас остаются только физически и морально сильные и выносливые люди. Это главное качество для спасателя. Но для эффективной работы также необходима технико-хозяйственное обеспечение. Пожертвование “Ростелекома” очень своевременно. Компания уже не первый раз поддерживает нас, и это ее вклад в наше общее дело», — рассказал Владислав Староверов, менеджер по работе с холдингами отдела продаж корпоративным заказчикам «Ростелекома», спасатель.