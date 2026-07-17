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Над пятью районами Дона уничтожены беспилотники

Ночью 17 июля в ходе отражения воздушной атаки беспилотники уничтожены в Аксайском, Каменском, Неклиновском, Сальском, Усть-Донецком районах. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Ночью 17 июля в ходе отражения воздушной атаки беспилотники уничтожены в Аксайском, Каменском, Неклиновском, Сальском, Усть-Донецком районах. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в результате падения обломков БПЛА днем 16 июля загорелось поле озимой пшеницы. Пострадавших нет. Специалисты провели опашку и пролив участка.

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