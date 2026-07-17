Полпред Трутнев заявил, что лесная отрасль Дальнего Востока буксует

Лесная отрасль Дальнего Востока не получила ожидаемого импульса после запрета на экспорт круглого леса. Переработка древесины в регионах не растёт, поэтому причины провала и необходимые меры обсудят на Совете Дальневосточного федерального округа, заявил полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.
Ограничение экспорта вводили с расчётом на то, что предприятия начнут выпускать больше продукции внутри страны. Такой подход должен был сохранить сырьё в регионах, загрузить перерабатывающие мощности и принести экономике больше доходов, чем простая продажа древесины за рубеж.
Однако расчёт пока не оправдался. Поставки круглого леса прекратились, но заметного роста глубокой переработки не произошло, а сама отрасль продолжает терять темп.
Трутнев предложил разобраться, какие препятствия мешают предприятиям развиваться и наращивать производство. Властям предстоит оценить состояние лесной промышленности и определить, какие решения помогут вернуть ей устойчивость.
На заседании Совета ДФО также обсудят, как скорректировать планы развития Дальнего Востока с учётом меняющейся экономической ситуации. Часть встречи пройдёт в закрытом формате.