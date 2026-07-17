Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полпред Трутнев заявил, что лесная отрасль Дальнего Востока буксует

Переработка древесины в регионах не растёт, поэтому причины провала и необходимые меры обсудят на Совете Дальневосточного федерального округа.

Лесная отрасль Дальнего Востока не получила ожидаемого импульса после запрета на экспорт круглого леса. Переработка древесины в регионах не растёт, поэтому причины провала и необходимые меры обсудят на Совете Дальневосточного федерального округа, заявил полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.

Ограничение экспорта вводили с расчётом на то, что предприятия начнут выпускать больше продукции внутри страны. Такой подход должен был сохранить сырьё в регионах, загрузить перерабатывающие мощности и принести экономике больше доходов, чем простая продажа древесины за рубеж.

Однако расчёт пока не оправдался. Поставки круглого леса прекратились, но заметного роста глубокой переработки не произошло, а сама отрасль продолжает терять темп.

Трутнев предложил разобраться, какие препятствия мешают предприятиям развиваться и наращивать производство. Властям предстоит оценить состояние лесной промышленности и определить, какие решения помогут вернуть ей устойчивость.

На заседании Совета ДФО также обсудят, как скорректировать планы развития Дальнего Востока с учётом меняющейся экономической ситуации. Часть встречи пройдёт в закрытом формате.

Узнать больше по теме
Юрий Трутнев: биография видного политика, каратиста и бизнесмена
Заместитель Председателя Правительства РФ начинал с должности общественного охотинспектора. Сегодня Юрий Трутнев — одна из центральных фигур в российской политике. Рассмотрим его биографию детальнее: от занятий карате и малого бизнеса до политических побед на Дальнем Востоке и встреч с президентом Владимиром Путиным.
Читать дальше