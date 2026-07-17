Полпред Трутнев заявил, что лесная отрасль Дальнего Востока буксует

Ограничение экспорта вводили с расчётом на то, что предприятия начнут выпускать больше продукции внутри страны. Такой подход должен был сохранить сырьё в регионах, загрузить перерабатывающие мощности и принести экономике больше доходов, чем простая продажа древесины за рубеж.