«Не знаю, кто мог это сделать»: студент украл с карты своей бабушки 290 тысяч рублей в Хабаровске

Жительница города Оха приехала в гости к 20-летнему внуку, который учился в хабаровском вузе. 63-летняя женщина несколько раз давала родственнику банковские карты для оплаты продуктов и других расходов. Внук знал пин-коды и пароли от банковских приложений. Воспользовавшись этим, он перевел на свой счет 290 тысяч рублей из накоплений гостьи, пока та спала, и стер уведомления о переводах. Родственнице он сказал, что не знает, кто мог это сделать. Деньги пенсионерки злоумышленник потратил на развлечения, одежду и продукты. Родители подозреваемого узнали о его проступке, возместили ущерб. Возбуждено уголовное дело. С подозреваемого взяли обязательство о явке.