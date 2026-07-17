Калугу и осетра на 1,4 млн не довезли до дома в Хабаровском крае

По версии следствия, в октябре 2025 года фигуранты вышли на маломерном судне в протоку Малого Амура и установили рыболовную сеть. Пойманную рыбу они разделали на части, погрузили в лодку и направились домой, однако по пути их остановили сотрудники полиции.