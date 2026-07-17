Калугу и осетра на 1,4 млн не довезли до дома в Хабаровском крае

Двое родственников из села Сикачи-Алян предстанут перед судом за незаконную добычу особо ценной рыбы. Мужчин задержали с разделанными калугой и амурским осетром общим весом свыше 123 килограммов, сообщила hab.aif.ru старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Елена Красноярова.
По версии следствия, в октябре 2025 года фигуранты вышли на маломерном судне в протоку Малого Амура и установили рыболовную сеть. Пойманную рыбу они разделали на части, погрузили в лодку и направились домой, однако по пути их остановили сотрудники полиции.
Ущерб государству оценили почти в 1,4 миллиона рублей. Калуга и амурский осётр занесены в Красную книгу России и относятся к видам, добыча которых запрещена.
Мужчинам предъявили обвинение в незаконной добыче, хранении и перевозке особо ценных биоресурсов, совершённых группой по предварительному сговору. Хабаровская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение.
Уголовное дело направили в Ульчский районный суд. Одновременно транспортный прокурор потребовал взыскать с обвиняемых всю сумму причинённого ущерба — 1,4 миллиона.