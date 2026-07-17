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Железнодорожный путь поврежден в Воронежской области, идет его восстановление

Один из железнодорожных путей получил повреждения в Воронежской области. Об этом сообщила в MAX пресс-служба Юго-Восточной железной дороги.

Один из железнодорожных путей получил повреждения в Воронежской области. Об этом сообщила в MAX пресс-служба Юго-Восточной железной дороги.

Уточняется, что ЧП произошло ночью 17 июля на перегоне Некрылово — Колено. В результате инцидента никто не пострадал.

«Движение поездов организовано по второму пути», — отметили в ведомстве, предупредив о возможных задержках пассажирских и пригородных составов.

Железнодорожники уже занимаются ликвидацией последствий происшествия. Координирует ремонтные работы оперативный штаб ЮВЖД.

Причины произошедшего выясняются, добавили в пресс-службе.