Железнодорожный путь поврежден в Воронежской области, идет его восстановление

Один из железнодорожных путей получил повреждения в Воронежской области. Об этом сообщила в MAX пресс-служба Юго-Восточной железной дороги.
Уточняется, что ЧП произошло ночью 17 июля на перегоне Некрылово — Колено. В результате инцидента никто не пострадал.
«Движение поездов организовано по второму пути», — отметили в ведомстве, предупредив о возможных задержках пассажирских и пригородных составов.
Железнодорожники уже занимаются ликвидацией последствий происшествия. Координирует ремонтные работы оперативный штаб ЮВЖД.
Причины произошедшего выясняются, добавили в пресс-службе.